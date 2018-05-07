



На Пост №1 у мемориала «Огонь Вечной славы» в кремле заступили новгородские школьники



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Первыми в почетный караул встали учащиеся школы №8. Вечный огонь – один из главных символов подвига, который совершил советский народ в годы Великой Отечественной войны. Впервые комсомольцы и пионеры заступили на этот Пост в 1975 году в день 30-летия Великой Победы.

В 90-е годы почетный караул был снят. Сейчас традиция возрождена, и нынешние школьники несут почетный караул, продолжая эстафету поколений.

Право нести вахту у Вечного Огня получают только лучшие учащиеся. Перед тем как заступить на пост, школьники проходят строевую подготовку, оттачивая каждый шаг и движение. Для юношей и девушек несение этой вахты не только почетное право, но, в первую очередь, дань памяти прадедам, которые прошли и победили в Великой Отечественной войне. В это же время в новгородской областной филармонии прошла торжественная презентация 15-го тома издания «Солдаты Победы». В нем опубликованы биографические сведения более чем о двух тысячах фронтовиках, уроженцах Новгородской области.



