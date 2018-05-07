Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





На Пост №1 у мемориала «Огонь Вечной славы» в кремле заступили новгородские школьники
Фото  Видео репортаж Видео
Первыми в почетный караул встали учащиеся школы №8. Вечный огонь – один из главных символов подвига, который совершил советский народ в годы Великой Отечественной войны. Впервые комсомольцы и пионеры заступили на этот Пост в 1975 году в день 30-летия Великой Победы.
В 90-е годы почетный караул был снят. Сейчас традиция возрождена, и нынешние школьники несут почетный караул, продолжая эстафету поколений.
Право нести вахту у Вечного Огня получают только лучшие учащиеся. Перед тем как заступить на пост, школьники проходят строевую подготовку, оттачивая каждый шаг и движение. Для юношей и девушек несение этой вахты не только почетное право, но, в первую очередь, дань памяти прадедам, которые прошли и победили в Великой Отечественной войне. В это же время в новгородской областной филармонии прошла торжественная презентация 15-го тома издания «Солдаты Победы». В нем опубликованы биографические сведения более чем о двух тысячах фронтовиках, уроженцах Новгородской области.

07.05.2018 16:44 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .