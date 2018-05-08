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В Новгородском кремле от мемориала «Вечный Огонь» зажгли факел Победы
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Такая акция ежегодно проходит в канун 9 Мая в рамках культурно-патриотического проекта «Честь и Достоинство». В нем участвуют города-герои и города воинской славы Северо-Запада России, а сам негасимый огонь является живым воплощением памяти о подвиге советских людей.
Право зажечь факел Победы было предоставлено участнику Великой Отечественной войны Николаю Васильевичу Иванову. Эстафетой огонь принял воспитанник военно-патриотического клуба «Дружина Святого Александра Невского». Сегодня в Санкт-Петербург будет передано и свидетельство о проведении торжественной церемонии. Акцию «Честь и достоинство» инициировал Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадетов. Она символизирует общий вклад советского народа в Победу в Великой Отечественной войне и живую связь поколений. В Великом Новгороде такая торжественная церемония проходит 8-й год подряд. Сегодня участие в ней приняли и юнармейцы. Новгородское отделение всероссийского военно-патриотического движения насчитывает более 300 человек. Клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству принесли еще более 60 учащихся новгородских школ и гимназий.
Память тех, кто не дожил до Победного мая, почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориалу. Волонтеры городского штаба добровольческой работы раздали всем желающим георгиевские ленточки.
08.05.2018 17:43 











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