



На воинском мемориале в Мясном Бору прошла торжественная церемония захоронения останков солдат Великой Отечественной войны Юрий Левиков



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На воинском мемориале в Мясном Бору прошла торжественная церемония захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев, останки которых были подняты поисковиками экспедиции «Долина». В этом году в последний путь проводили 234 защитника отечества.

Открылся митинг церемонией возложения венков и цветов к мемориалу воинам Второй ударной армии, павшим в борьбе с гитлеровскими захватчиками. Далее – слово губернатору. Андрей Никитин поблагодарил поисковиков за работу, которые те ведут уже 3 десятилетия. Он предложил всем задуматься о том, что каждый из погибших на войне когда-то мечтал, надеялся, строил планы, но в самый важный момент отдал за родину свою жизнь.

Председатель областной думы Елена Писарева говорила о подвиге бойцов, вставших на защиту страны, благодарила ныне живущих ветеранов за мир и отмечала особое значение праздника 9 мая для всей России.

Для поисковиков этот день - особенный, своеобразный итог Вахты памяти. Самое главное – в «Долине смерти» найдены 7 смертных медальонов, 2 из них прочитаны. Пока же на митинге присутствовали родственники тех солдат, которых поисковики нашли осенью. Представители поискового отряда «Родник» передали личные вещи родственникам погибшего в годы войны и красноармейца Василия Семеновича Пестова, его останки и были найдены в одной из воронок.

После митинга началась церемония захоронения останков погибших бойцов, найденных поисковиками. К месту братской могилы несут десятки гробов. Звучит воинский салют и гимн России.

Заметим, что захоронение 2018 года - последнее на этом мемориале. Физически здесь больше просто нет свободного места. А поиск продолжается. Для 9-летнего Кирилла Жукова память о прадедушке – это одна фотография, да рассказы близких. Всё, что известно о нем: пропал без вести в боях за Ленинград.



