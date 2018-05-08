



В канун дня Великой Победы у стелы Воинской Славы прошел праздничный митинг Оксана Шведова



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Почтить память тех, кто ценой собственной жизни спас мир от фашизма, пришли ветераны Великой Отечественной войны, руководители области и города, представители духовенства, общественных организаций, школьники и студенты.

Стихи и песни о войне, театральные постановки, рассуждения о подвигах русских солдат, - программа праздничного митинга у стелы Воинской Славы сегодня особенно трогательная. В этот день каждый с уважением, благодарностью и трепетом вспоминает подвиг миллионов советских солдат. Поздравляя ветеранов, губернатор области Андрей Никитин отметил, что они – живое свидетельство военных лет, и дал наказ молодежи уважать этих людей.

Участнику Великой Отечественной Александру Попову - 95. Каждый год в День Победы он рассказывает юным новгородцам самые яркие моменты своей военной биографии и непременно дарит подарок городу. В этом году - уникальную книгу об истории 85-го Севастопольского Краснознаменного танкового полка, дошедшего от Сталинграда до Берлина. Эта книга - история в лицах, о каждом солдате, вернувшемся и не вернувшемся с войны. Хранить этот ценный материал дома - все равно, что скрыть от молодого поколения важнейшие факты из военной истории, говорит Александр Попов.

Участники митинга почтили память павших в годы Великой Отечественной войны Минутой молчания, после чего возложили венки и цветы к стеле Воинской Славы.

Свою благодарность выражали ветеранам и новгородцы, которые пришли поздравить их с праздником. У каждого на груди - георгиевская лента, знак того, что люди помнят и чтят великий подвиг своих земляков.





