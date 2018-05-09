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9 мая каждый желающий мог принять участие в акции «Полевая почта» и написать поздравление ветерану
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Каждый желающий мог принять участие в акции «Полевая почта» и написать поздравление ветерану. Письма с пожеланиями складывали в треугольники, как в своё время весточки с фронта.
В общей сложности в этот день новгородцы написали около 130 писем фронтовикам и узникам фашистских лагерей. Еще одной особенностью празднования 9 мая стал литературный марафон. Организаторы предложили всем желающим прочитать стихи, посвященные дню победы и тем самым еще раз сказать СПАСИБО нашим ветеранам.
Тут же, на интерактивной площадке у Монумента Победы, расположились реконструкторы. Всем желающим они дали возможность подержать в руках настоящую винтовку, в деталях рассмотреть миномет и даже посидеть за рулем легендарной полуторки.

09.05.2018 22:51 











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