



9 мая каждый желающий мог принять участие в акции «Полевая почта» и написать поздравление ветерану



Фото Видео

Каждый желающий мог принять участие в акции «Полевая почта» и написать поздравление ветерану. Письма с пожеланиями складывали в треугольники, как в своё время весточки с фронта.

В общей сложности в этот день новгородцы написали около 130 писем фронтовикам и узникам фашистских лагерей. Еще одной особенностью празднования 9 мая стал литературный марафон. Организаторы предложили всем желающим прочитать стихи, посвященные дню победы и тем самым еще раз сказать СПАСИБО нашим ветеранам.

Тут же, на интерактивной площадке у Монумента Победы, расположились реконструкторы. Всем желающим они дали возможность подержать в руках настоящую винтовку, в деталях рассмотреть миномет и даже посидеть за рулем легендарной полуторки.



