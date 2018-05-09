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Тысячи новгородцев приняли участие в народной акции «Бессмертный полк»
Анжелика Королева
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Тысячи новгородцев от мала до велика приняли участие в народной акции «Бессмертный полк». С портретами своих родных - воинов Великой Отечественной - они прошли по историческому центру Великого Новгорода.
Шествие «Бессмертного полка» - народный парад, без которого уже немыслимо 9 мая. Стартовавшее в 2012-ом, по инициативе томских журналистов, движение за несколько лет успело охватить всю страну, и выйти далеко за ее пределы.
Идея марша с портретами прошедших войну родных сумела объединить всех: людей разных поколений, национальностей, статусов. В Советском Союзе почти не было семей, где не ждали кого-нибудь с фронта.
Бессмертный полк» в Великом Новгороде - не только личная семейная память о поколении Великой Отечественной войны, как задумывали инициаторы движения. В нашем строю – еще и поисковики экспедиции «Долина», с портретами погибших на Новгородчине бойцов, которых вернули из небытия. Во главе колонны - военная полуторка, обнаруженная подводными археологами в 2013-ом. Находившиеся в ней несколько десятилетий останки теперь тоже не безымянные, удалось выяснить, что в машине погибла телефонистка 506-го отдельного армейского минометного полка Екатерина Завьялова. Маршрут у шествия традиционный – с площади Победы-Софийская через Монумент Победы к мемориалу «Вечный огонь славы». Масштаб так просто не подсчитаешь: когда замыкающие только покидали площадь, те, кто в авангарде уже заходили в Кремль. В их числе и первые лица области и города, как и большинство в этом строю – не одни. У губернатора с супругой по портрету - в каждой руке.
Финальный аккорд у шествия «Бессмертного полка» в Великом Новгороде также традиционный – возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь славы». Печальный и яркий, как красные гвоздики, которые выбрало большинство в память о тех, чьи портреты несли в руках и миллионах других победителей.

09.05.2018 22:53 











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