



Город воинской славы Великий Новгород вместе со всей страной отметил День Победы Ирина Демендеева



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Сегодня главный праздник нашей страны – 73-я годовщина Великой Победы. В городе воинской славы Великом Новгороде, как и по всей России, торжества начались ровно в 10 утра. По площади Победы-Софийской перед трибунами для ветеранов и почетных гостей торжественным маршем прошли парадные расчеты.

По стойке «смирно» замерли все участники главного праздника страны, когда на центральную площадь Великого Новгорода вынесли копию нашей реликвии – Знамени Победы. Аналогичный красный стяг в мае 1945 был водружен нашими солдатами на крыше Рейхстага.

Самыми почетными гостями сегодня, понятно, стали ветераны. 9 мая они охотно делятся воспоминаниями. Ринате Антоновне Чибисовой в начале войны было всего 12 лет. Но уже в это время она, по заданиям матери, активно помогала партизанам – передавала информацию о бойцах, которым требуется медицинская помощь.

Сегодня и Рината Чибисова и другие ветераны в центре внимания. Едва дождавшись окончания официальной части, новгородцы бросаются к трибунам: вручить цветы, если получится обнять и, конечно, пожелать этим людям долгих и счастливых лет жизни.

Еще одним подарком ветеранам стал праздничный концерт новгородской молодежи. Волонтеры развернули на площади двухсотметровую копию Знамени Победы. Рядом с ней выступали юные актеры и музыканты. Все действие, конечно, сопровождалось музыкой военных лет. А в завершении ребята в военной форме вручили цветы ветеранам.



