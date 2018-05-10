



Школа деревни Савино в Новгородском районе получила имя Героя Советского Союза Александра Панкратова Максим Петров



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К памяти Александра Панкратова в этой школе относятся с особым трепетом. Дети даже создали музей посвященный Герою Советского Союза, который всего в нескольких километрах отсюда совершил бессмертный подвиг самопожертвования.

В августе 1941-ого года, под Новгородом красноармейцы штурмовали захваченный немцами Кириллов монастырь. В этом ожесточенном бою 24-летний младший политрук Панкратов закрыл своим телом амбразуру дзота и ценой собственной жизни дал товарищам еще несколько спасительных секунд для атаки, которая в итоге увенчалась успехом.

Сегодня о тех героических событиях вспоминают савинские школьники и учителя: читают стихи фронтовиков, поют военные песни. Поводов для того сразу два: День Победы, а также дата присвоения школе имени Александра Панкратова.

Поздравить школу пришли многочисленные гости. Представители ветеранских организаций зачитали детям пожелания от фронтовиков, которые не смогли присутствовать лично, местная администрация передала директору книгу с историей подвигов жителей новгородского района «Забвению не подлежит», а руководство новгородского музея-заповедника – фотографии Александра Панкратова и копии уникальных документов.

Все подарки займут свое место в школьном музее, а на территории учреждения, в ближайшее время может появиться еще и бюст Александра Панкратова.



