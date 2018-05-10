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|Практически во всех районах Новгородской области началась посевная кампания
В региональном министерстве сельского хозяйства сообщили, что аграрии полностью обеспечены посевным материалом, удобрениями, ГСМ. Есть и новая сельхозтехника, на приобретение которой было потрачено триста миллионов рублей.
Так, фермеры Боровичского и Новгородского районов уже с конца апреля ведут посадку ранних сортов картофеля, а в Хвойнинском районе приступили к севу зерновых.
По словам министра сельского хозяйства Новгородской области Елены Покровской, чтобы обеспечить в этом году область мясом, молоком, картофелем и овощами, аграрии области должны ударно потрудиться от посевной вплоть до сбора урожая.
|10.05.2018 18:03
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