



Два отделения детской областной клинической больницы отремонтированы на средства из резервного фонда Президента Анжелика Королева



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Отличия между тем, что было, и тем, что стало, заведующая третьим педиатрическим отделением областной детской клинической больницы Ирина Дьякова определяет как «небо и земля». Родители пациентов (а здесь лечат деток раннего возраста) уже успели почувствовать разницу. Новоселье после капитального ремонта можно было отмечать еще 23-его апреля.

Капитальных работ и это, и второе педиатрическое (больше известное, как диагностическое) отделения ждали, можно сказать, всю жизнь. С введения детской областной больницы в эксплуатацию в 1974-ом году в этих помещениях проводили только косметические ремонты.

Почти 15 миллионов рублей из резервного фонда Президента позволили сделать в двух отделениях больницы (не вошедших в план модернизации 11-го – 12-го годов) общестроительные и электромонтажные работы, заменить системы водоснабжения, канализации, вентиляции, подачи кислорода, пожарной сигнализации. В диагностическом теперь никто не ходит по коридорам, все необходимое есть в самом боксе, даже еду подают прямо в «номер».

С капитально отремонтированными вторым и третьим педиатрическими отделениями детская областная больница выглядит на «отлично» процентов на 60. Впрочем, надежда на перемены к лучшему есть у остальных помещений. Сроков дальнейших капитальных ремонтов руководство пока не озвучивает (нет данных), но судя по настроениям и тенденциям перспективы не столь уж и отдаленные.



