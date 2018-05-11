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В Великом Новгороде торжественно открыли 18-ые Никитские чтения «Духовные начала русского искусства и просвещения»
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В Великом Новгороде торжественно открыли 18-ые Никитские чтения «Духовные начала русского искусства и просвещения». Их организаторы - региональное правительство, Новгородская митрополия и НовГУ. Напомним, что международная научная конференция проходит в память святителя Никиты, епископа Новгородского, с дополнительным посвящением другим памятным годовщинам. В этот раз - столетию мученической кончины царственных страстотерпцев.
Церемония открытия прошла в актовом зале Новгородского духовного училища в Свято-Юрьевом монастыре с предсказуемым аншлагом. По данным пресс-центра Новгородского Университета, в этом году в Никитских чтениях принимает участие более 80-ти человек. С докладами собираются выступить не только россияне, но и представители зарубежной науки, среди которых есть даже аспирант Пекинского университета. Тематика выступлений довольно обширна, участники конференции исследуют связи между православным вероисповеданием и основными видами русского искусства. Услышать предстоит немало интересного, включая, например, доклад о «Христианском смысле русской народной сказки «Курочка Ряба».
Конференция продлится до 13-го мая. В программе чтений запланированы большое пленарное заседание, работа в секциях «Словесность», «Искусство» и «Просвещение» и, конечно, духовные мероприятия в монастырях и храмах Великого Новгорода.

11.05.2018 16:38 











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