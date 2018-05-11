



Главный федеральный инспектор по Новгородской области проинспектировал ремонт в школе-интернате в Подберезье



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Главный федеральный инспектор по Новгородской области Вадим Непряхин посетил школу-интернат в Подберезье. Это последний из объектов, на ремонт которого в минувшем году были выделены деньги из резервного фонда Президента России.

Вадим Непряхин внимательно следит, как идет здесь ремонт, потому, в последнее время, приезжает в школу- интернат каждую неделю. Всякий раз прогресс, как говорится, налицо.

В общей сложности на ремонт кровли, отмостки и фасадов в школе-интернате из резервного фонда Президента выделили без малого 26 миллионов рублей. Сейчас, пока погода позволяет, строители работают без устали и без выходных.

Вероятно, сегодняшний приезд Вадима Непряхина в школу-интернат не станет последним. Кроме того, главный федеральный инспектор по Новгородской области активно занимается вопросами здравоохранения, состояния дорог и темой переселения из ветхого жилья.



