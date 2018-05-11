



Рабочая группа «Народного контроля» продолжает проверять сетевые магазины Великого Новгорода Лилия Кудряшова



Фото Видео

Качество товаров на прилавках и соблюдение требований пожарной безопасности контролеры инспектировали в одной из торговых точек «Пятерочки».

Впечатления от увиденного нарастали по мере продвижения вглубь торгового зала. Замечания у народных контролеров появились уже на пороге одного из продуктовых магазинов города. Практически вся информация в «Уголке потребителя», похоже, застряла в к какой-то «временной дыре». Закон о защите прав потребителя от 16 года. После этого было у нас масса изменений от 1-го мая 17-го года. И последнее изменение было от 18 апреля 18-го года. То есть этим документом тоже пользоваться нельзя.

Идем дальше. Прилавок с овощами напоминает заброшенный огород: ни порядка, ни свежести. Продуктам в таком состоянии место только одно – на помойке. Между тем, наша съемочная группа обнаружила их на прилавке одного из магазинов города.

На все претензии работник магазина (его должность – директор по свежести!!!) пытается объяснить, что вчера не успели убрать с полок гнилой товар. В общем, в отделе плодоовощной продукции не было ни одной позиции, к которой у контролеров не нашлось бы претензий. Внимательно изучаем молочную и замороженную продукцию. Здесь все требования соблюдены.

К концу рейда у народных контролеров несколько больших корзин на колесиках, доверху наполненных просрочкой и некондицией. И все же самые серьезные замечания – по вопросам безопасности покупателей. По нормативам в торговом зале более 100 квадратных метров проходы между прилавками должны быть минимум полтора метра. Тут все они превращены в дополнительные площади под хранение продуктов: палеты, коробки, упаковки оставляют покупателям лишь узкие тропки. Пути эвакуации тоже заставлены.

Все нарушения зафиксированы и будут переданы в органы пожарного надзора и в Роспотребнадзор. Кстати, буквально месяц назад эта торговая сеть была проверена по всей области. Ее результат – десятки протоколов и штраф около 5-ти миллионов рублей.





