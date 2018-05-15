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Новгородский торг вновь собрал гостей под девизом «Прославляя землю новгородскую»
Юрий Левиков
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В этот раз перед зрителями на Ярославовом дворище выступили участники университетского конкурса военно-патриотической песни и регионального этапа всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».
На одной площадке гостям представляют новгородские традиции, на другой – развлекают детей, но основное внимание, в том числе туристов из Азии, конечно, приковано к главной сцене. Студентам есть чем удивить собравшихся – в программе хореография, театральное искусство, оригинальный жанр и вокал.
Новгородский «Тодес» вполне достоин своих столичных коллег, что ни номер – то море экспрессии. Ну а это – пантомима, жанр редкий, но для некоторых студентов колледжа искусств – притягательный.
Это лишь вторые творческие выходные на территории Новгородского торга, а сколько их еще впереди! Ответим точно – 22 субботы и воскресенья, вплоть до окончания сентября. Потому организаторы приглашают и гостей, и талантливых жителей области присоединятся к этому марафону.

15.05.2018 17:18 











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