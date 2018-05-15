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В Великом Новгороде начались первые ремонты дорог
Елена Пилосова
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Только на ремонт городских дорог в этом году предусмотрено 310 миллионов рублей. И это не считая текущего содержания, который оценивается еще в 38 миллионов. Первый аукцион - на ремонт участка по Большой Санкт-Петербургской от улицы Яковлева до Мусы Джалиля уже прошел, и подрядчик приступил к намеченным работам. Здесь пока только сняли верхний слой асфальта, но ремонт, как обещают чиновники, пройдет по графику.
После работ на Большой Санкт-Петербургской СМУ-57 приступит к ремонту подходов к мосту Александра Невского со стороны Федоровского Ручья и Великой. В этом году планируют сделать и вот этот оставшийся участок на Большой Московской до державинского кольца. Некоторые выбоины здесь уже представляют серьезную угрозу безопасности дорожного движения.
И таких аварийных участков у нас в городе достаточно. Взять хотя бы полностью разбитую дорогу на Державина от светофора до поворота на Хутынь или Колмовскую развязку с подъездами к мосту. Кстати, все эти проблемные места вошли в перечень ремонта на этот год. Всего в списке – 56 объекта.
Как подчеркнул заместитель директора МБУ «Городское хозяйство» Дмитрий Кедик, объем выделенных средств, соответственно и запланированных ремонтов, в этом году практически в два раза больше. Сделают улицу Хутынскую, практически всю большую Санкт-Петербургскую за исключением гарантийных участков, Ломоносова, участок на улице Свободы. Но по этим объектам контракты планируют заключить не ранее второй половины июня. Ремонты провести, как говорится, в благоприятный период. Компании, желающие выйти на аукцион, есть. Подрядчики – новгородские. Так что велика вероятность, что наши автомобилисты успеют прокатиться по ровному асфальту даже летом. Тем более, что сейчас начались не только ремонты аварийных участков, но и работы по текущему содержанию дорог. Они идут на Псковской, Великой, проспектах Мира и Александра Корсунова, улицах Коровникова и Нехинской.
15.05.2018 17:23 











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