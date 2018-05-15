



В связи с высоким классом пожарной опасности в Новгородской области началось авиапатрулирование лесов Ирина Демендеева



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В Новгородской области сохраняется жаркая погода. Повсеметно на территории региона температура воздуха держится на отметке близкой к тридцати градусов. В некоторых районах объявлен пятый класс пожарной опасности. Однако, к счастью, как сообщили нам в региональном управлении МЧС, пожарная ситуация в области пока остается стабильной, серьезных возгораний в новгородских лесах не произошло.

В связи с высоким классом пожарной опасности в Новгородской области началось авиапатрулирование лесов. В этом году контролировать ситуацию с неба удается благодаря самолету Л-42М. Он способен приземляться как на взлетную полосу, так и на воду. Это особенно актуально в случае лесных пожаров.

Считанные минуты на подготовку, и самолет взмывает в небо. Сейчас, во время пожароопасного сезона, лесоохрана и спасатели находятся в режиме повышенной готовности. Чем быстрее удастся обнаружить пожар, тем большее шансов оперативно его ликвидировать. И первый очаг виднеется уже в Новгородском районе.

Второй очаг обнаружен в Крестецком районе. Он также небольшой, угрозы лесу нет. Но в любом случае, травяной пожар берется на контроль. Из-за ветра даже небольшой огонь может превратиться в неконтролируемое пламя.

В этом году авиамониторинг ведется на гидросамолете Л-42М. Он способен опускаться даже на небольшие водоемы. Для посадки нужно всего–то 350 метров водной глади и хорошее зрение, чтобы оценить примерную глубину.

Благодаря возможности садиться на воду, гидросамолет способен эвакуировать как местных жителей, так и спасателей. Главное – найти водоем в районе пожара. К счастью, в Новгородской области крупные возгорания редкость, но пилоты готовы к любым неожиданностям. Обычно на авиапатрулирование отводится четыре часа в день, однако в случае необходимости самолет способен без дозаправки находиться в воздухе в два раза дольше. Впрочем, специалисты надеются, что этого не потребуется. По предварительному прогнозу, пожароопасная ситуация должна стабилизироваться к середине недели - синоптики обещают дожди.



