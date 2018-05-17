Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Губернатор Андрей Никитин оценил работу регионального диспетчерского управления по предотвращению лесных пожаров
Фото  Видео репортаж Видео
С изменением погоды угроза лесных пожаров в Новгородской области пошла на убыль. По данным регионального Управления МЧС, класс пожарной опасности на территории региона снижен с пятого до первого. Впрочем, и в те дни, когда в Новгородской области было жарко, обошлось без серьезных возгораний. С начала недели произошло лишь три небольших лесных пожара в Хвойнинском и Любытинском районах. Мониторинг пожарной безопасности продолжается, ситуация находится на контроле сотрудников МЧС.
О том, как ведется мониторинг пожарной безопасности в лесах, сегодня рассказали губернатору Андрею Никитину в Центре лесного хозяйства и регионального диспетчерского управления. Как отдельное областное учреждение, он был создан в декабре прошлого года, а ранее существовал при профильном комитете. Одной из главных задач Центра стал надзор за лесами и предотвращение пожаров.
Сегодня на вооружении у специалистов Центра и самая современная техника. В последнее время здесь активно начали использовать квадрокоптеры. Картинка с них сразу же передается в диспетчерское управление, что позволяет оперативно принимать решения по защите лесов. На оснащение новой техникой Андрей Никитин и предложил сделать упор в дальнейшем развитии Центра.
Благодаря профессиональной работе службы число пожаров за последние десять лет значительно снизилось. В нынешнем году эта тенденция сохраняется.

17.05.2018 18:13 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .