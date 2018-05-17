



Губернатор Андрей Никитин оценил работу регионального диспетчерского управления по предотвращению лесных пожаров



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С изменением погоды угроза лесных пожаров в Новгородской области пошла на убыль. По данным регионального Управления МЧС, класс пожарной опасности на территории региона снижен с пятого до первого. Впрочем, и в те дни, когда в Новгородской области было жарко, обошлось без серьезных возгораний. С начала недели произошло лишь три небольших лесных пожара в Хвойнинском и Любытинском районах. Мониторинг пожарной безопасности продолжается, ситуация находится на контроле сотрудников МЧС.

О том, как ведется мониторинг пожарной безопасности в лесах, сегодня рассказали губернатору Андрею Никитину в Центре лесного хозяйства и регионального диспетчерского управления. Как отдельное областное учреждение, он был создан в декабре прошлого года, а ранее существовал при профильном комитете. Одной из главных задач Центра стал надзор за лесами и предотвращение пожаров.

Сегодня на вооружении у специалистов Центра и самая современная техника. В последнее время здесь активно начали использовать квадрокоптеры. Картинка с них сразу же передается в диспетчерское управление, что позволяет оперативно принимать решения по защите лесов. На оснащение новой техникой Андрей Никитин и предложил сделать упор в дальнейшем развитии Центра.

Благодаря профессиональной работе службы число пожаров за последние десять лет значительно снизилось. В нынешнем году эта тенденция сохраняется.



