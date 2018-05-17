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На заседании областного правительства обсуждалось социально-экономическое положение Великого Новгорода
Олеся Иванова
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Главный вопрос в повестке дня заседания правительства – Великий Новгород, локомотив региональной экономики и главный туристический центр области. Понимая это, мэр города в своем отчете не только приводит цифры статистики по ключевым показателям, а в их числе уровень безработицы и средняя зарплата, но и ставит задачи.
Впрочем, если приезжающих мы совсем скоро сможем удивить новыми набережными и отремонтированными улицами, то как быть с самими новгородцами. Старый жилой фонд ветшает, денег на расселения нет. В мэрии лежат судебные решение на 620 миллионов рублей, в 2018 на их исполнение запланировано только 40. Где брать остальные пока не ясно, да и уровень закредитованности городского бюджета уже 90%. Выход из положения предложил зампред правительства Евгений Богданов, главным источником, считает он, должны стать налоги от доходов малого и среднего бизнеса.
Свои задачи перед городскими властями ставит и губернатор, в их числе, например, прирост населения за счет миграции из других регионов. Особое внимание Андрей Никитин просит обратить на долгострои и недострои, которые, как гнилые зубы, торчат и портят общее впечатление. Кроме того, глава региона просит определиться с приоритетами, область готова помогать, но решить все проблемы сразу не получится. Те же детские сады, а новые дошкольные учреждения ждут в «Ивушках», Псковском и Северном микрорайонах, построить за 2 года вряд ли удастся.
Еще одна новость из сферы образования – пересмотр правил зачисления в первые классы. Чтобы не возникали очереди и давки, со следующего учебного года в городе введут территориальный принцип, то есть где живешь, там и учишься. В качестве же домашнего задания для чиновников губернатор предложить внимательно изучить федеральные программы и проекты, так или иначе направленные на развитие региона, и подготовить документы для включения. В нужном списке главное оказаться в нужно время.

17.05.2018 18:30 











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