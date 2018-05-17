



Прокуратура намерена приостановить работу торговых центров, допустивших нарушения правил пожарной безопасности Юрий Левиков



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Какие меры предпринимают торговые центры по устранению нарушений в сфере пожарной безопасности? Ответы на этот вопрос прозвучали сегодня в областной прокуратуре, где прошло заседание общественного совета по защите малого и среднего бизнеса.

После кемеровского пожара проверки прокуратуры коснулись двух с половиной сотен торговых комплексов, магазинов, кафе, ресторанов и развлекательных центров по всей области. Итог – 2200 нарушений законодательства о пожарной безопасности, иски о временном запрете работы 4 торговых комплексов ушли в суд. Теперь хозяева этих площадей найденные нарушения устраняют, будучи постоянно на связи с прокуратурой и МЧС.

Представители «Волны», «Мармелада» и «Диеза» рассказывают, как идет устранение нарушений. По их словам, процентов 90 замечаний уже исправлены. В свою очередь заместитель прокурора области Ефим Мостовщиков спрашивает: а почему всё это не было сделано раньше?

Впереди суды о возможной приостановке работы нескольких торговых центров и, одновременно, продолжение работы над ошибками, точнее, над устранением нарушений правил пожарной безопасности. И этот вопрос остается на контроле у прокуратуры.



