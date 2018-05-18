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Участники программы «Основы социального предпринимательства» представили консультативному совету при губернаторе свои проекты
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Умные часы, измеряющие давление человека, детская инженерная школа, в том числе и для дошкольников, женский психологический центр – все эти проекты сегодня были представлены участниками программы «Основы социального предпринимательства». В общей сложности консультативному совету при губернаторе нужно было заслушать 13 докладов предпринимателей, студентов и представителей некоммерческих организаций. Всех тех, кто хочет решить социальные проблемы Новгородской области.
Создание проектов началось в марте этого года. Два месяца авторы учились, отрабатывали детали и пытались минимизировать риски. Теперь понятно: некоторым идеям, например, созданию детской инженерной школы - на первом этапе нужна поддержка, позже проект выйдет на самоокупаемость. Чего не скажешь о проекте «Мы - новгородцы», цель которого - создание промороликов о героях. Здесь дохода не будет, у этой идеи - патриотическое предназначение.
Напомним, лучшие проекты ждет поддержка специалистов разных сфер. Самые актуальные из них также смогут получить финансирование из нескольких источников.
18.05.2018 17:36 











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