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Сотрудники Новгородского музея-заповедника отмечают свой профессиональный праздник
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Сегодня в лектории Новгородского кремля прошло торжественное собрание сотрудников музея–заповедника. Среди четырехсот российских запасников истории и культуры, наш особенно выделяется своими богатыми коллекциями. Но, безусловно, еще одна его ценность – это сотрудники. И об этом сегодня, в Международный день музеев, говорили не раз.
Лучших представителей музейного сообщества наградили грамотами и благодарностями. Отдельно отметили тех, кто в этом году отмечает юбилей трудовой деятельности – 30, 40 и даже 50 лет. Круглые даты празднуют и музейные филиалы – столетие сегодня справляют в Боровичах, в конце года вековой юбилей встретят и музейщики Валдая. А в целом Новгородский музей-заповедник - это 9 филиалов и 117 зданий и сооружений, каждое из которых предназначено для решения самых разных задач.
Между тем, в музее думают о будущем. Летом ожидается открытие Музея романа Достоевского «Братья Карамазовы» в Старой Руссе, продолжается реставрация «Витославлиц» и Караульного дома около пешеходного моста. Всё это, безусловно, привлечет новых посетителей. В прошлом году экспозиции и выставки музея–заповедника осмотрели миллион 103 тысячи человек.

18.05.2018 17:41 











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