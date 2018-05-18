



В областном центре завершились отборочные соревнования в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы»



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Праздничным концертом в Великом Новгороде сегодня завершились отборочные соревнования для участия в финале шестого национального чемпионата «Молодые профессионалы». Напомним, почти неделю в областном центре состязались почти сто студентов из более чем сорока регионов России. Они демонстрировали свои знания по компетенциям «ветеринария» и «туризм».

Во время этих соревнований заявили о себе и новгородские участницы. Две студентки из Валдая представили на суд специалистов проект по астрономической привлекательности своего родного города. Где, как не на Валдайской возвышенности, считают они, можно любоваться звездами. Теперь перед экспертами стоит ответственная задача: подвести итоги и выбрать победителей. Их имена станут известны в июне.

Также в июне придут известия из других городов России, где тоже проводился отбор, но по другим компетенциям. Будем надеяться, что новгородские ребята и там выступили успешно.



