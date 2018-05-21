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В Великом Новгороде завершилось большое Ганзейское путешествие
Анжелика Королева
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В большом Ганзейском путешествии на Ярославовом дворище, традиционно завершающем Ганзейскую неделю - не заскучаешь. Что понимают не только
Очередная Ганзейская неделя в очередной раз удалась. Подтверждает атмосфера на Ярославовом дворище, и заявления официальных лиц. Высокий ганзейский статус, если кто не помнит, имеют аж двое новгородцев – член президиума Международного ганзейского союза Ольга Попова и президент Союза русских Ганзейских городов Юрий Бобрышев.
Программа праздника, почти такая, как и в старые добрые ганзейские времена. Тут тебе и застолья, и покупки и развлечения. Причем отовсюду. Закуски из Пскова, сувениры из Витебска, интерактив из Петербурга. Это только к примеру.
На деревянной лошадке-каталке на самом деле не развлекаются, а тренируют поражение мишени Сарацин, если верить старинным миниатюрам так в свое время тренировались настоящие рыцари. На нашем празднике, они, кстати, тоже встречаются. Состязания конной дружины – один из эпизодов его обширной «средневековой» программы. Чего только не анонсирующей, вплоть до модного показа тех времен.
В общем, развлечения предусмотрели на всякий вкус: хочешь музыку слушай, в народные игры играй, хочешь в пытках участвуй, желающие, сами видите, находились. В самом деле – довольно редкая в наше время возможность. Прогулявшим остается утешиться только тем, что Большое ганзейское путешествие через год наверняка повторится.


21.05.2018 15:43 











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