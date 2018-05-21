



В Тесово-Нетыльском в шестой раз прошел фестиваль «Забытый подвиг», посвященный 76-летию Любанской наступательной операции Оксана Шведова



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В Тесово-Нетыльском в 6 раз прошел фестиваль «Забытый подвиг», посвященный 76-летию третьей попытки прорыва блокады Ленинграда - Любанской наступательной операции. В этом году организаторы сильно изменили сценарий и показали не победу советских солдат, а конец операции, когда в лесах и болотах здешних лесов остались немногие, кто выжил в сражениях. В этом году военно-историческая реконструкция получилась максимально приближенной к военному времени. Фестиваль получил поддержку президента России Владимира Путина.

Выстрелы и взрывы - как по-настоящему: в воздухе гудит немецкий истребитель, на поле сражения грохочет бронетехника, гремит артиллерия. Ощущения у зрителей непередаваемые. Всего за 50 минут они видят истинную историческую картину завершения Любанской операции: советские солдаты окружены врагом, голодные и слабые они борются с противником до конца, отстаивая родную землю. Главная задача наших - не дать фашисту усилить давление на блокадный Ленинград и отстоять коридор снабжения.

Сражение становится все ожесточеннее. Немцы сжимают кольцо. Каждый бой для Второй ударной армии несет все большие потери.

В этом году организаторам удалось максимально приблизить события того времени. Грант в миллион рублей из фонда Президента позволил привезти в Тесово точную копию танка Т-60, бронеавтомобиль (из частной коллекции), миномет образца 1937 года и арендовать настоящий самолет. Готовят площадку для военно-исторической реконструкции задолго до весны. Задача у реконструкторов одна - показать людям, какой ценой была завоевана победа.

После впечатляющего представления зрителей пускают на поле сражения. Здесь они знакомятся с военной техникой, обмундированием немецких и советских солдат. В первых рядах будущие защитники Родины.

Для каждого реконсруктора, а сюда в Тесово ежегодно приезжают более 800 активистов из разных регионов, это не театральное представление, а желание прочувствовать, как это было.

На фестивале помимо реконструкции были интерактивные площадки. Посетители могли прокатиться по легендарной узкоколейке, послушать концерт военной песни и побывать в музеях под открытым небом. Самый впечатляющий - хорошо оснащенный немецкий лазарет, где сохранились сотни медицинских приборов - от набора дантиста до операционного стола для раненых.

Фестивали такого формата - настоящая живая история. Зритель погружаясь в историю, видит, в каких условиях сражались наши солдаты, какой ценой досталась им Победа. Этого не дает ни одна книга и ни один фильм.

За время проведения фестиваля «Забытый подвиг», а это 6 лет, многие россияне узнали про узкоколейную железную дорогу и ее значение для военной истории, про героизм Второй ударной армии (даже при предательстве ее командира), и, конечно, о Новгородской земле, на которой эта история теперь не оставит равнодушным ни одного человека.





