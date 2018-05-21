



Международная конференция "Диалог Форт Росс-2018" посвящена сотрудничеству российских и американских архивов Олеся Иванова



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В Великом Новгороде открылась международная конференция "Диалог Форт Росс-2018", посвященная сотрудничеству российских и американских архивов. Тема ее объясняется просто: в этом году российской архивной службе исполняется сто лет.

2 дня работы, пять панельных дискуссий. Историки, музейщики, сотрудники архивов, политологи и экономисты двух стран обсуждают самые разные темы. Посыл один – как вернуть нормальные отношения между Россией и США, и какую роль здесь может сыграть история, например? В том числе и рассекреченные документы главных архивов мировых держав. Сегодня только Госархив России хранит 7 миллионов дел, в оцифрованном виде и свободном доступе больше 5 миллионов.

Исторические документы, полагают специалисты, не только повод для новых исследований, но и основание для возобновления дружеских отношений между Россией и Америкой. Отрицательный образ нашей страны в западных СМИ, сокращение господдержки на изучение русского языка, обычаев и традиций нашего народа и как следствие полное непонимание происходящего – одна из главных тем встречи.

Понятно, что главные акценты сегодня делаются на политику и экономику, говорят собравшиеся, но при этом социальные и культурные проекты не должны уходить на второй план. Американцам понятен и интересен, например, наш язык искусства, уверен Михаил Швыдкой. Русский балет и русская литература – вне времени и санкций, а такие встречи профессионального сообщества - это один из мостов через Атлантику.

Кстати, интересно, что вместе с введением санкций против нашей страны вырос и интерес к истории. Так, по сравнению с предыдущим десятилетием, в архивы обращаются в 2 раза больше человек, чаще всего это делают граждане США, Германии, Украины и Франции. Уже завтра дискуссия, посвященная взаимодействию двух стран продолжится, главными вопросами второго дня конференции станут кибербезопасность и глобальная энергетика.

Специальным событием международной конференции «Форт Росс» сегодня стало вручение так называемого лицевого свода Ивана Грозного. Летописный документ был создан во 2-й половине 16 века по распоряжению царя в единственном экземпляре для его детей. В веке 21 первом компания «Транснефть» совместно с предпринимателем Германом Стерлиговым выступила спонсором копии документа. Сегодня это 40 томов, 12 из которых посвящены истории России. Андрею Никитину лицевой свод передал президент Компании «Транснефть» Николай Токарев.

Добавим, что точная копия летописного свода Ивана Грозного, а это 10 тысяч листов и свыше 17 тысяч иллюстраций, теперь будет доступна читателям городской библиотеки.



