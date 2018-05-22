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В Новгородской прокуратуре заслушали руководителей предприятий, имеющих задолженность по зарплатам


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В прокуратуре Новгородской области прошло очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в социальной и экономической сферах. Заслушали руководителей предприятий, задолжавших своим сотрудникам зарплату. По информации Новгородстата, на первое апреля долги перед работниками (на общую сумму более восьми миллионов рублей) накопились у 8-ми организаций. Задолженность по зарплатам имеется и у тридцати одного малого предприятия, их руководство должно своим подчиненным без малого 52 миллиона.
Отчитаться перед прокуратурой, а заодно налоговой, трудовой инспекцией, и другими надзорными органами сегодня пригласили руководителей 8-ми крупных, и одного малого предприятия. О принятых мерах докладывали и приглашенные, и прокуроры районов, на территории которых работают должники.
Добавим, что ситуацию с невыплатой зарплат региональная прокуратура держит на постоянном контроле. С начала года меры прокурорского реагирования помогли вернуть сотрудникам 43 миллиона рублей.

22.05.2018 17:22 











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