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На заседании комитета областной думы по жилищно-коммунальной политике обсудили деятельность Регионального Фонда капитального ремонта за 1 квартал
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Деятельность регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов за первый квартал этого года стала основным вопросом обсуждения на комитете Новгородской областной думы по жилищно-коммунальной политике. Как доложил исполняющий обязанности руководителя Фонда Дмитрий Феофанов, сейчас на счетах организации 869 миллионов рублей. Программа капремонта на 2018 год уже сформирована. Аукционы прошли по 55 лотам.
Депутатов больше всего интересовало, справятся ли подрядчики с большим объемом работ и в оговоренные контрактом сроки. Дмитрий Феофанов рассказал, что задержка с началом ремонтов сейчас, действительно, есть. Чтобы минимизировать риски, Фонд ввел обязательное страхование компаний на время работ, гарантийный период, дополнительно – от протечек. Для закупки материалов стали практиковать авансовые платежи. Подрядчики – практически все новгородские. Тем не менее, народные избранники высказали сомнения по поводу эффективной работы строительных фирм. Ведь есть и такие, где штатная численность не превышает 10 человек. Были вопросы от депутатов и по капитальному ремонту аварийных домов. Тем более что раньше такие факты были, и они обернулись крупными разбирательствами.
Со своей стороны депутаты посоветовали руководству Фонда усилить платежную дисциплину. По последним данным, задолженность населения по капремонту выросла, а собираемость средств – наоборот упала. Чтобы посмотреть результаты работы организации в летний период, августовское заседание профильного комитета решено провести непосредственно на базе Фонда.
22.05.2018 17:54 











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