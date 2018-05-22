



Мэрия выделила средства на ремонт детского сада в Кречевицах, закрытого из-за аварийного состояния здания Оксана Шведова



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Около ста малышей из микрорайона Кречевицы Великого Новгорода не посещают теперь свой детский сад. По решению суда из-за аварийного состояния здания он закрыт. Властям предписано сделать капитальный ремонт.

На калитке большой замок и объявление - садик закрыт. Пустует свежевыкрашенная детская площадка и новые машинки. Дети с бабушками и мамами прогуливаются мимо родных стен.

Тем, у кого есть бабушки и дедушки, проще - с малышами посидят, остальным тяжелее - власти предложили им возить малышей в соседние детские сады в Великий Новгород. Родители само собой в недоумении.

В прокуратуре области ситуацию с детским садом в Кречевицах поставили на контроль, как только увидели серию репортажей про небезопасные условия. За 120 лет здесь не проводилось масштабных работ. Главная претензия надзорных органов к властям - противоаварийные работы: укрепление стен, перекрытий и окон.

Мэрии судьба детского сада в Кречевицах небезразлична, - говорит руководитель комитета образования Ирина Шанаева. Каждый год в старинном здании проводились ремонтные работы, серьезных, правда, не было. После закрытия садика по решению суда, в нем начнутся те самые противоаварийные работы. Из городского бюджета на эти цели выделено 3 миллиона рублей. Уже завтра строители начнут возводить леса и приводить в порядок старинную конструкцию.

К 1 сентября детский сад в Кречевицах, пообещала Ирина Шанаева, вновь откроет свои двери для малышей. Пока же им придется потерпеть и покататься вместе с родителями до ближайших садиков на улице Щусева. Что касается иска прокуратуры, то его городские власти намерены опротестовать.



