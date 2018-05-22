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|В Великом Новгороде завершилась российско-американская конференция «Диалог Форт Росс»
Эксперты затронули тему кибербезопасности, в частности говорили о государственном регулировании в Интернете – его возможностях и результатах. Ведь, как в США есть вопросы к «Фейсбуку», так в России - к мессенджеру «Телеграмм».
В целом, участники дискуссии пришли к выводу, что в вопросах информационной безопасности необходим разумный компромисс, равно как и в энергетической сфере. Здесь, с одной стороны, Россия и США - прямые конкуренты на рынке энергоресурсов, с другой, при желании, есть возможность сотрудничества.
Круглый стол по теме Россия и США на глобальном рынке энергоносителей завершил программу конференции. Предполагается, что общение экспертов в этом формате продолжится и, по мнению организаторов, сможет способствовать укреплению связей между двумя мировыми державами.
|22.05.2018 18:07
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