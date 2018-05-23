



В Политехническом колледже Новгородского Университета прошла ярмарка вакансий «Ступени карьеры»



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В Политехническом колледже Новгородского Университета в рамках второго отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills прошла ярмарка вакансий «Ступени карьеры». В этом году в колледже 142 выпускника, и еще не все из них определились с будущим местом работы. Ярмарка вакансий как раз и позволяет провести встречу студентов с потенциальными работодателями. Политехнический колледж сотрудничает с 19 предприятиями области. Среди них и производственное предприятие «Квант». В этом году завод примет шесть выпускников, но вакансии еще есть.

Выпускник 4-го курса по специальности «Компьютерные системы и комплексы» Иван Верещагин с выбором будущего места работы уже определился. Во время учебы он практиковался в компании по добыче алмазов «Алроса», сотрудничал с операторами сотовой связи. Поэтому предложений от предприятий оказалось немало.

Многих работодателей заинтересовал и дипломный проект Ивана, над которым он трудился вместе со своими однокурсниками. Это станок с ЧПУ с компьютерной синхронизацией, способный делать различные операции. Он стал аналогом производственных станков, при этом ребятам удалось снизить его стоимость в десятки раз, а функционал оставить прежним. Такие молодые и инициативные специалисты сразу же оказались востребованы новгородскими предприятиями.



