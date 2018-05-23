Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
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НОВОСТИ





В Старой Руссе торжественно открылись тридцать третьи Международные чтения «Достоевский и современность»
Оксана Шведова
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На это большое культурное событие приехали филологи, историки, ученые из разных городов России и зарубежья. В программе более 60-ти докладов исследователей творчества писателя, демонстрация новых изданий и документальных фильмов.
Экскурсовод дома-музея Достоевского рассказывает, какой увидел Руссу поначалу Федор Михайлович и насколько потом полюбил этот старинный русский город. Для школьников, которые приехали в дом-музей впервые, этот рассказ - уже история. Не из книг и фильмов, а от жителей Старой Руссы, где он творил свои лучшие произведения.
Проникнуться атмосферой жизни и быта литературного гения на Достоевские чтения приехал и писатель из Австрии Вольфганг Васичек. У себя в Вене он пишет сказки и переводит русских поэтов, а в Россию приезжает, чтобы подискутировать о произведениях писателя.
В этом году на Достоевские чтения приехали ученые и эксперты из Китая, Польши, Японии, Азербайджана и разных городов России. Исследователи посещают Старую Руссу, чтобы окунуться в атмосферу идиллии, которая так нравилась знаменитому писателю.
Много лет в Достоевских чтениях участвуют священнослужители и богословы, настоятель "домового храма" семьи Достоевских. Каждый год на конференцию приезжают и новгородские священники, чтобы благословить имя писателя и тех, кто чтит память о нем. Достоевские чтения будут проходить 4 дня. За это время гости конференции посетят места, которые описывал Достоевский в знаменитых "Братьях Карамазовых", прочитают доклады о детстве и творчестве писателя, восприятии природы, которую он описывает в своих романах, поделятся размышлениями о значении свободы в его произведениях.

23.05.2018 18:42 











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