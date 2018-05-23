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Депутаты Новгородской областной думы провели очередное заседание
Олеся Иванова
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Восемь вопросов в основной повестке и еще два в разделе «Разное». Среди тем обсуждения - поправки в бюджет на этот год, законопроект о потребительской корзине региона и исключение из фракции «Справедливая Россия» Евгения Котенова.
Тема финансов, по традиции, самая обсуждаемая. Первый вопрос - о выделенных 140-ка миллионах из федерального бюджета, они пойдут на передвижные ФАПы и медицинские комплексы, оборудование для детских поликлиник и лекарства. 86 миллионов пойдут на увеличение зарплаты педагогам и работникам культуры, за счет перераспределения средств 50 миллионов получит областной центр на ремонт дорог, 12 с половиной миллионов направят на завершение строительства ДК в поселке Краснофарфорный. Но если эти траты у депутатов нареканий не вызвали, то камеры видеофиксации нарушений, а на их содержание и ремонт в ближайшее полугодие нужно 26 миллионов, снова стали объектом споров.
Еще один вопрос из финансовой сферы – вопрос о потребительской корзине. Правительство предложило приравнять ее к размеру прожиточного минимума, с 1 мая этого года эта цифра 11163 рубля, из этих же показателей власти планируют рассчитывать социальные льготы, субсидии и компенсации. Сегодня в регионе различными видами поддержки пользуются 160 тысяч жителей. Ну а в финале заседания, неожиданно для многих, Александр Кашицин выступил с предложением исключить из думской фракции "Справедливой России" Евгения Котенова, причина – голосовал не так, как рекомендовали коллеги.
К вопросу об исключении депутата Котенова дума вернется уже в рамках следующего заседания. Отдельно эту тему договорились рассмотреть на комиссии по этике.

23.05.2018 18:47 











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