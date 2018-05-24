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На коллегии новгородской прокуратуры рассматривались вопросы обеспечения жильём детей-сирот
Юрий Левиков
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Обеспечение жильем детей-сирот – один из ключевых приоритетов и вопрос, который у прокуратуры на особом контроле. Неудивительно, что при принятии проекта бюджета-2018 прокуратура направила в думу заключение, в котором отметили нехватку расходов по этой статье. В итоге ассигнования на приобретение жилья детям-сиротам были увеличены на 62 миллиона рублей.
За минувший год 150 сирот, порой не без вмешательства прокуратуры, получили благоустроенное жилье, но в списке очередников еще 1321 человек. При этом недавняя проверка показала, что недоработок на местах по этой теме хватает.
По итогам проверок сотрудниками прокуратуры вскрыты без малого 120 нарушений прав несовершеннолетних в самых разных сферах: предоставления жилья, получения медицинской помощи, образования. Порой недоработки есть и у органов опеки, об этом упомянул областной министр образования.
Сотрудники прокуратуры и министерства образования договорились впредь сообща проводить проверки соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К слову, эта тема остается в прокуратуре на особом контроле.

24.05.2018 18:24 











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