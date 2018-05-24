



В Великом Новгороде у памятника Тысячелетия России прошло открытие Дней славянской письменности и культуры Ирина Демендеева



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Великий Новгород стал первым городом, который начал отмечать дни славянской письменности и культуры. Было это 31 год назад. Сегодня торжества, посвященные святым Кириллу и Мефодию, традиционно начались в Софийском соборе. Там прошла божественная литургия.

От стен святой Софии к Памятнику Тысячелетия России… Крестный ход под предводительством митрополита Новгородского и Старорусского Льва – это тоже дань традиции, правда, уже последних лет. В советское время Кирилла и Мефодия вспоминали в основном, как создателей старославянской азбуки, а значит, одних из первых просветителей.

Краткая молитва, и к скульптурным изображениям Кирилла и Мефодия ложатся цветы и венки – дань благодарности. Желающих вблизи рассмотреть святых братьев в этот день хватало. Некоторые туристы даже меняли свои планы, лишь бы поприсутствовать на этих торжествах.

Заключительным аккордом сегодняшних торжеств стал концерт сводного хора Новгородчины и оркестра русских инструментов колледжа искусств имени Сергея Рахманинова. Все выступления сегодня были посвящены равноапостольным Кириллу и Мефодию.



