Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде у памятника Тысячелетия России прошло открытие Дней славянской письменности и культуры
Ирина Демендеева
Фото  Видео репортаж Видео
Великий Новгород стал первым городом, который начал отмечать дни славянской письменности и культуры. Было это 31 год назад. Сегодня торжества, посвященные святым Кириллу и Мефодию, традиционно начались в Софийском соборе. Там прошла божественная литургия.
От стен святой Софии к Памятнику Тысячелетия России… Крестный ход под предводительством митрополита Новгородского и Старорусского Льва – это тоже дань традиции, правда, уже последних лет. В советское время Кирилла и Мефодия вспоминали в основном, как создателей старославянской азбуки, а значит, одних из первых просветителей.
Краткая молитва, и к скульптурным изображениям Кирилла и Мефодия ложатся цветы и венки – дань благодарности. Желающих вблизи рассмотреть святых братьев в этот день хватало. Некоторые туристы даже меняли свои планы, лишь бы поприсутствовать на этих торжествах.
Заключительным аккордом сегодняшних торжеств стал концерт сводного хора Новгородчины и оркестра русских инструментов колледжа искусств имени Сергея Рахманинова. Все выступления сегодня были посвящены равноапостольным Кириллу и Мефодию.

24.05.2018 18:41 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .