



Новгородская делегация принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума Олеся Иванова



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Сегодня в Северной столице открылся Петербургский международный экономический форум. В нём принимают участие представители более чем ста стран и практически всех российских регионов. Там же работает и делегация Новгородской области. Наш корреспондент Олеся Иванова передает с места событий.

Съемочная группа «Вестей» работает в Петербурге, и мы будем рассказывать о проектах, в которых примет участие делегация нашей области. А подробно о других событиях форума - в материалах коллег на телеканале "Россия 24".



