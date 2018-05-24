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|Новгородская делегация принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума
|Олеся Иванова
Сегодня в Северной столице открылся Петербургский международный экономический форум. В нём принимают участие представители более чем ста стран и практически всех российских регионов. Там же работает и делегация Новгородской области. Наш корреспондент Олеся Иванова передает с места событий.
Съемочная группа «Вестей» работает в Петербурге, и мы будем рассказывать о проектах, в которых примет участие делегация нашей области. А подробно о других событиях форума - в материалах коллег на телеканале "Россия 24".
|24.05.2018 18:50
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