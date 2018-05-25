



В областной филармонии прошла встреча представителей центров детского творчества и профориентационных структур нескольких регионов России Юрий Левиков



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В рамках инженерных соревнований «Солнечная регата» в областной филармонии прошла встреча представителей центров детского творчества и профориентационных структур нескольких регионов России. Собравшиеся говорили о развитии технологий и их применении на практике.

Пролог «Солнечной регаты» в стенах филармонии – это пока заочное знакомство с теми новинками, которые уже завтра можно будет увидеть на соревнованиях в районе городского пляжа. Вместо нефтепродуктов – солнце - источник движения водного транспорта.

Эксперт Илья Федичев рассказал о проектировании электромобилей. Пока эта тема в стадии развития, но уже сейчас созданы прототипы транспорта будущего. Вот в Санкт-Петербурге тестируют беспилотный автобус. Застряв поначалу в городской пробке, компьютер все-таки приехал из пункта А в пункт Б. К слову, тягачи без водителей, перевозящие контейнеры, до 2020 года не выйдут на дороги общего пользования, но на закрытых площадках уже применяются. И так по многим направлениям – так называемые технологии нового уклада готовы ворваться в нашу жизнь.

Но кто будет внедрять в жизнь новые технологии, чтобы они перестали быть диковинкой и стали обыденностью? Тут нужны кадры, и готовить грамотных специалистов придется, начиная со школьного возраста.

К слову, подобные встречи представителей центров детского творчества проходят ежеквартально и дают участникам сплав теории и практики технологий будущего.



