



Новгородская область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности на 24 позиции



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Новгородская область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности на 24 позиции. Эту новость на проходящем в Петербурге международном экономическом форуме сегодня озвучила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Ну а накануне наша область представила новый дизайн бренда «Русь Новгородская». Премьера презентационного ролика прошла в рамках форума во время панельной дискуссии. Он создан для новгородских компаний, ориентированных как на внутреннего потребителя, так и на экспорт. Новым логотипом может воспользоваться любой местный производитель, причем абсолютно бесплатно. В правительстве региона рассчитывают, что такое брендирование и участие области в федеральном проекте «Сделано в России» позволит нашим компаниям расширить свое присутствие как на российском, так и на зарубежном рынке.

Напомним, что в прошлом году Правительство Новгородской области подписало 13 соглашений, 12 из которых сейчас находится в стадии реализации. Основой же проектов этого года станет цифровая экономика. Среди наиболее привлекательных направлений: медицина, ЖКХ и образование. В их числе и проект под названием «хай-тек десант», он будет реализован совместно с Новгородским университетом.

Кроме этого, по предложению генерального директора Фонда новых форм развития образования Марины Раковой, в ближайшее время сайт министерства образования Новгородской области разработают сами дети. В числе разработчиков будут участники хакатона - форума для программистов и дизайнеров. Финал мероприятия пройдет в нашем городе уже 16 июня, в Великий Новгород приедут ребята со всех регионов России. Добавим, что форум будет работать еще сегодня и завтра, все эти дни в программе - панельные дискуссии, презентации проектов и подписания соглашений.



