



После школьных линеек на площади Победы-Софийской для выпускников прошел большой праздник Оксана Шведова



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Праздник на площади проходит в десятый раз. В этот раз на него пришли без малого тысяча двести выпускников одиннадцатых классов. Грустные песни о школе, пышные банты и непременно селфи на память - на свой последний звонок выпускники пришли без опоздания. Каждый момент этого дня им хочется запомнить в деталях. От того фотографироваться они не переставали ни на секунду, ведь уже через 3 дня для ребят начнутся самые важные в их жизни выпускные экзамены.

1147 выпускников - именно столько ребят отправятся скоро в свободное плаванье во взрослую жизнь. Многие из них поедут учиться в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга. Юноши отдают предпочтение военным кафедрам, девочки - медицине и туризму. Вернуться домой мечтают многие, Великий Новгород – город, который трудно забыть, говорят ребята. Также как и родные стены школы, и классных руководителей и учителей.

Свои напутственные слова выпускникам сказали сегодня и власти. Мэр Великого Новгорода вручил лучшим выпускникам, а также их родителям и учителям, благодарственные письма. А всем остальным пожелал верить в себя, и все получится!

Впереди у ребят главное испытание - Единый госэкзамен. Прогноз профильного министерства благоприятный: среди регионов России наша область вошла в так называемую “зеленую зону”, как регион с высоким уровнем организации и проведения ЕГЭ. Об этом говорит и то, что больше 100 выпускников претендуют сегодня на золотые и серебряные медали. По традиции, на главной площади города прозвучал и «Школьный вальс». В танце кружились выпускники и педагоги. Под звуки оркестра это были незабываемые впечатления для каждого.

После торжественной линейки ребята выпустили в небо разноцветные шары и загадали желания. Все они, конечно, были связаны со счастливым будущим, удачной сдачей ЕГЕ и успешным поступлением в ВУЗы.



