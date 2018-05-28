



В светлый праздник Троицы Русской Православной Церкви торжественно было передано здание бывшего Дома культуры в Боровичах Аэлита Тошкина



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Задолго до начала литургии возле Троицкого Собора стали собрались прихожане. Приходили семьями, было много детей. Точно так же здесь было до революции. Боровичане очень любили храм, богатый фресками, иконами и тремя вызолоченными престолами.

Задолго до начала литургии возле Троицкого Собора стали собрались прихожане. Приходили семьями, было много детей. Точно так же здесь было до революции. Боровичане очень любили храм, богатый фресками, иконами и тремя вызолоченными престолами. В тридцатых годах 20 века святыня была названа советской властью народным опиумом, 5 пятикупольных глав были сорваны трактором, колокола разбиты, фрески замазаны штукатуркой, драгоценные оклады с камнями переданы голодающим Поволжья, а храм вначале стал театром, а потом и по сей день - Городским ДК. В нижней части храма были кафе. Годы потратили боровичские православные, чтобы доказать власти необходимость восстановления исторической справедливости.

Митрополита Новгородского и Старорусского Льва верующие ждали с особым трепетом, ведь божественная литургия здесь проходила впервые в послереволюционное время. Миряне молились в бывшем зрительном зале, а священнослужители с Митрополитом находились на подмостках бывшей сцены. Когда-нибудь здесь будет красивый иконостас, фрески и иконы. За почти век Троицкий Собор был сильно перестроен: появились балконы, фойе. О прошлой жизни Дома Культуры напоминала массивная театральная люстра с застрявшем в ней новогодним серпантином. Теперь в этих стенах звучат молитвы.

После двухчасовой литургии Митрополит Новгородский и Старорусский Лев, Епископ Боровичский и Пестовский Ефрем и губернатор Андрей Никитин подписали церковную грамоту о передаче здания в ведение Русской православной церкви. Это значимое событие и светской и духовной жизни, соблюдение федерального законодательства по возврату исторических зданий духовной власти и яркий пример того, что глас народа хоть и через много лет, но был услышан.

Крестным ходом и освещением стен Троицкого собора завершилась божественная литургия. Дальше, по просьбе православных, была сделана общая памятная фотография об этом историческом событии. Вначале июня в Боровичах пройдут общественные слушания. На повестке дня - возрождение храма всем миром. Мечтают православные и о новой колокольне. До революции Троицкие колокола были слышны в окрестных деревнях.



