



В Великом Новгороде, как и по всей стране, отмечают День пограничника



Фото Видео

Погранохрана РСФСР была учреждена ровно сто лет назад. Накануне новгородские представители этого рода войск, объединившиеся 9 месяцев назад в региональную организацию ветеранов «Боевой расчет», ознаменовали юбилей открытием памятного знака. Это - пограничный столб с гербом России и памятной плитой. Теперь у пограничников, которые, как известно, бывшими не бывают, в городе появилось собственное место встречи. Сегодня здесь провели праздничный митинг.

«Боевой расчет» до конца еще не укомплектован, сейчас он объединяет около 150-ти жителей областного центра и несколько десятков жителей районов. Сейчас рубежи Родины, как прозвучало на митинге, охраняют около двухсот тысяч пограничников. Протяженность границ нашей страны составляет 60 тысяч 932 километра. Охраняющие их войска можно с полным правом считать элитными, сейчас сюда на службу принимают только по контракту. Ведь, как говорят ветераны службы, это войска особой закалки, а пограничник – универсальный солдат, который умеет и может всё.

Добрых слов, поздравлений и благодарностей герои дня выслушали немало. По окончании митинга, завершившегося возложением цветов к памятному знаку, новгородские пограничники продолжили праздник автопробегом по улицам Великого Новгорода



