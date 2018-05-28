



В Новгородской области начался основной период сдачи Единого Государственного Экзамена



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в стране начался основной период сдачи единого государственного экзамена. Он стартовал с испытаний по географии и информатике. В Новгородской области на ЕГЭ по этим предметам заявилось лишь около 230ти одиннадцатиклассников, что неудивительно - информатика и география не самые популярные школьные предметы «по выбору». Пальму первенства здесь удерживает обществознание. Для тех же выпускников, кто сдает географию и информатику, баллы по этим экзаменам необходимы для поступления в профильные ВУЗы.

В Новгородской области для сдачи географии и информатики организованы три пункта: в областном центре, Боровичах и Старой Руссе. В Великом Новгороде пунктом проведения экзаменов стала вторая школа. Его готовность перед началом ЕГЭ оценил заместитель министра образования области Анатолий Шепило. Здесь всё сделано в соответствии с необходимыми нормами. Подготовлены 15 аудиторий. Другие помещения, не задействованные в работе, опечатаны. В онлайн-режиме ведется видеонаблюдение. Новшество этого года: печать контрольных измерительных материалов и сканирование бланков ответов ведется непосредственно в аудиториях.



