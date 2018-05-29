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Губернатор Андрей Никитин обсудил актуальные вопросы развития Демянского района с его главой Владимиром Ереминым


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Актуальные вопросы развития Демянского района обсудил сегодня с его главой Владимиром Ереминым губернатор Андрей Никитин. В первую очередь, глава области отметил, что заработная плата в районе меньше среднеобластной на 30 процентов, и поинтересовался, как в Демянске идет борьба с серыми зарплатами. Для решения проблемы Андрей Никитин посоветовал чаще привлекать налоговую инспекцию и полицию. Кроме того, глава региона обратил внимание на необходимость более активного использования федеральных и областных резервов. Кстати, различные формы господдержки - это хороший толчок не только для развития малого бизнеса, отметил губернатор.
Вопрос ремонта дорог в районе также попал в число важнейших тем встречи. Кроме того, помощь району нужна и в приобретении медицинского оборудования для Демянской ЦРБ. Оба этих вопроса губернатор пообещал взять на контроль и оказать поддержку. А вот проблема неиспользуемых земель сельхозназначения, а их в районе немало, требует решения уже на федеральном уровне.
Предложения по решению этой проблемы уже готовятся. Этому должна помочь встреча Андрея Никитина и помощника Президента по муниципальному управлению, которая запланирована на ближайшее время.

29.05.2018 17:59 











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