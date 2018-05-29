



Новгородские саперы уничтожили партию боеприпасов, найденных на местах былых сражений в Старорусском районе Ирина Демендеева



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Более 70 боеприпасов уничтожили новгородские саперы на спецполигоне. Львиную долю опасных находок - минометных мин - подняли из болот Старорусского района.

Подъем боеприпасов, тем более из болота, процедура опасная хотя бы потому, то в воде не видно количество и состояние минометных мин. К счастью, в этот раз в Старорусском районе неприятных сюрпризов в плане находок не было. А вот недалеко от Демянска удивиться пришлось даже опытным саперам. Осколочные гранаты в нашей области поднимают крайне редко.

Боеприпасы укладывают в окоп особым образом - нужно, чтобы основная взрывная волна ушла в землю. Понятно, что осколки все равно будут свистеть в воздухе, но их число будет гораздо меньше, чем при, например, самопроизвольном подрыве. Впрочем, даже самая тщательная подготовка не отменяет стандартных мер безопасности.

Сразу после взрыва, секунд 20–30, в воздухе вблизи убежища слышится легкий свист, это продолжают падать осколки от боеприпасов и камни с места подрыва. Выбираться из укрытия можно лишь после того, как саперы убедятся в том, что все снаряды полностью уничтожены.



