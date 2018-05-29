



Кубок России по футболу, который в этом году выиграла команда «Тосно», представили новгородским болельщикам Максим Петров



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Кубок России по футболу, который в этом году выиграла команда «Тосно», сегодня представили новгородским болельщикам. Его презентация прошла на стадионе «Электрон», который сыграл в судьбе клуба из Ленинградской области не последнюю роль.

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказывает, как футболисты отмечали победу в финале кубка России. Брызги шампанского и море эмоций, - еще бы, трофей, который выиграла команда, второй по значимости в футболе страны. Сегодня он впервые в Великом Новгороде, городе, который в предыдущем сезоне для клуба стал родным домом, а его жители – любимыми болельщиками.

Новгородский «Электрон» стал для «Тосно» счастливым стадионом. Из 23-х сыгранных здесь матчей команда потерпела только три поражения. Здесь же молодой клуб выиграл путевку в главную лигу страны. Команда переехала в Санкт-Петербург, но весь минувший сезон новгородцы по-прежнему горячо поддерживали ее.

Большой футбол уже как год покинул стадион «Электрон», теперь здесь обосновался футбол маленький. На соревнования детской лиги приехали больше ста ребят из нескольких регионов страны. Рядом – кубок России, как символ цели, которой в будущем им предстоит достичь. И они знают, как.

Новгородский турнир для этих ребят - маленький шаг на пути к большой цели. А пока есть такая возможность, можно и помечтать.



