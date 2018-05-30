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В Новгородской области прошел ЕГЭ по одному из двух обязательных предметов - математике
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585 тысяч российских выпускников сдавали Единый государственный экзамен по математике. В Новгородской области испытания по этому предмету прошли 2242 школьника и гимназиста. Одним из 19 пунктов проведения ЕГЭ по математике стала гимназия «Гармония».
Сегодня утром полицейские проверили здание и аудитории на безопасность, спустя некоторое время туда зашли выпускники. Пришли, как положено налегке – только с паспортами и ручками. Кое-кто даже решил подстраховаться.
В течение трех часов в 17 аудиториях гимназии «Гармония» 234 выпускника проверяли свои знания, полученные за 11 лет. А ребятам, для которых математика нужна для поступления в ВУЗ, предстоит, помимо сегодняшнего базового ЕГЭ, сдать профильный экзамен, и его задания будут гораздо сложнее.
Результаты сегодняшнего ЕГЭ по математике будут известны в середине июня. 4 июня за парты сядут будущие историки и химики, а завершится экзаменационная кампания 2 июля. На это число назначен резервный день для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ в срок.

30.05.2018 17:14 











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