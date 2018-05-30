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В Великом Новгороде начался семинар, посвященный реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года
Анастасия Тэммо
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в Великом Новгороде начал работу двухдневный семинар, организованный по инициативе Аппарата полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе.
Тема встречи – реализация стратегии государственной национальной политики до 2025 года. С приветственным словом к участникам совещания обратилась заместитель полпреда Любовь Совершаева и заместитель губернатора Максим Владимиров, который отметил символичность места встречи. Поскольку на протяжении многих веков новгородцы умели выстраивать отношения с другими народами. Предметный разговор о дне сегодняшнем начала начальник департамента национальной политики Управления Президента по внутренней политике Татьяна Вагина, сделавшая акцент на проблемах изучения государственного и родных языков, поскольку каждый субъект Российской Федерации трактует закон по-разному.
Сделать правовые акцент в вопросе изучения государственного и родных языков могут помочь поправки в законе об образовании. Татьяна Вагина подробно разобрала их на встрече, отметив, что они ни в коем случае не повредят родным языкам народов Российской Федерации. Их изучение не станет факультативным. Более того, в нашей стране даже создан общественный государственный фонд по поддержке и развитию родных языков.
Кроме того, сегодня на встрече обсуждали промежуточные итоги работы Стратегии государственной национальной политики, сделав акцент на том, что в этой части субъекты российской федерации смогут получать федеральные субсидии на конкурсной основе. Кроме того, для более четкой работы в сфере межнациональных отношений будут утверждены профессиональные стандарты подготовки госслужащих.

30.05.2018 17:16 











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