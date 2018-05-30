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В Малой Вишере на полигоне твёрдых бытовых отходов произошел пожар
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На полигоне ТБО в Малой Вишере бригада пожарных продолжает борьбу с огнем. Возгорание мусора произошло сегодня утром. Предположительно причиной стали прямые солнечные лучи, которые разогрели отходы до температуры горения.
Пожар на свалке спасатели тушат уже несколько часов. Белая едкая пелена растянулась на несколько километров. Ядовитый дым хорошо видно с трассы. Пожарные едва собьют пламя в одном месте, как гореть начинает в другом. Работать спасателям приходится едва ли не на ощупь – видимость на полигоне минимальная.
На пожаре задействовано 10 единиц техники: бульдозеры, экскаваторы, пожарные машины. Сначала огонь тушат водой, затем с помощью работников полигона засыпают грунтом.
Руководство «Экосервиса», которое эксплуатирует свалку, заверили: причин для беспокойства жителей нет. Превышений допустимых норм из-за пожара не зафиксировано. Самое главное сейчас - успеть потушить все очаги, иначе огонь охватит всю территорию полигона. Власти Малой Вишеры дежурят на месте ЧП вместе с пожарными.
Маловишерский полигон твердых бытовых отходов работает с 2009 года. Мусор сюда привозят из Великого Новгорода и всех близлежащих районов. На площади в 5 гектаров высятся горы отходов, сегодня свалка заполнена на 65 %. Так сильно она горит она уже не в первый раз. 2 года назад пожарные больше недели боролись с огнем на полигоне. По прогнозам пожарных, тушение свалки в этом году займет столько же времени.
Сегодня же произошел пожар у деревни Стуковья Крестецкого района. На стоянке большегрузных автомобилей загорелась фура. Огонь быстро охватил груз – рулоны полиэтиленовой упаковки, из-за чего столб пламени и дыма взметнулся на большую высоту. Сбить огонь при помощи огнетушителей не удалось, пришлось вызывать пожарных из Крестцев. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.
К слову, сегодня в Новгородской области начал действовать пятый класс пожарной опасности – чрезвычайный. Он предполагает категорический запрет на выход в лес. До этого ограничения касались только разведения костров. Как пояснили в региональном управлении МЧС, пятый класс пожароопасности будет сохраняться до изменения погодных условий, иными словами – до дождя. Однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни возможны только кратковременные осадки, причем лишь в отдельных районах области.

30.05.2018 17:22 











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