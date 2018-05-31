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Второй раз в Великом Новгороде стартовал федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель»
Лилия Кудряшова
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2-ой раз в Великом Новгороде стартовал федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель», авторами которого являются Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса и «Опора России». Напомним, что программа призвана помочь женщинам начать собственное дело. Впервые наш регион стал пилотной площадкой для проекта в 2016-ом году. Тогда обучение основам бизнеса прошли 23 женщины. Сегодня их уже 38, причем отобрали претенденток на конкурсной основе, на рассмотрение жюри было подана 91 заявка в виде бизнес-идей.
Валерия Коробейникова мечтает создать консультационный и обучающий центр, в котором необходимые знания, как в профессиональной сфере, так и в частной жизни смогут получать и школьники, и взрослые люди. Ее бизнес-идея практически сформирована, но знаний для запуска собственного бизнеса все-таки не хватает. Именно поэтому она – в числе участников обучающего проекта «Мама-предприниматель».
Обучающая программа – 5 дней интенсивных тренингов. Будущие и уже состоявшиеся бизнес-леди изучали основы психологии предпринимательского мышления, основы стратегии, маркетинг в условиях ограниченного бюджета, деловой коммуникации, учились финансовому расчету проекта. Но будет не только теория.
В итоге у всех получилась презентация собственного бизнеса, которую можно с расчетом на успех представить инвестору. А для победителя – приз, грант в размере 100 тысяч рублей от партнеров обучающего проекта.


31.05.2018 17:16 











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