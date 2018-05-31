



Сотрудниками ФСБ и МВД России пресечена незаконная торговля оружием



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Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность лиц и групп, причастных к организации и функционированию каналов незаконных поставок оружия. Оперативно-розыскные мероприятия были проведены одновременно в 14 регионах страны, в том числе и в Новгородской области. В частности, в Старой Руссе изъяли пять единиц огнестрельного оружия, более ста патронов и 42 детонатора. Также прекращена деятельность подпольной мастерской, которая располагалась в Новгородской области.





