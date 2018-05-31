Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
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В Великом Новгороде прошло выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации
Анастасия Тэммо
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Разговор о защите интеллектуальной собственности с привлечением представителей федеральных министерств и ведомств был предельно откровенный. Говорили честно и открыто. Проблем в этой сфере – немало. Нет четкой системы учета результатов интеллектуальной деятельности, нет единых подходов к оценке стоимости идей. По сути, мостик от зарождения идеи до продвижения ее на мировой рынок в нашей стране только начинает строиться.
Заместитель председателя совета Федерации Ильяс Умаханов напомнил слова президента о том, для страны техническое отставание и зависимость приведет к падению суверенитета. Уже от себя он отмел, что без мотивации изобретателей дело сдвинется вряд ли. Об этом на заседании не раз говорили и представители известных вузов, НИИ и технических центров.
Мотивация новаторов - это, прежде всего, возврат привилегий. Изобретатель не должен платить налоги от суммы своего вознаграждения за изобретение. Кроме того, ученый, который имеет два патента, вполне достоин того, чтобы иметь звание ветерана труда.
О кальке с прошлого речь не идет. Новый акцент – на роли регионов, их узнаваемости и пользе. Первая ласточка – создание у нас своего регионального бренда. К этому процессу уже подключился член совета федерации от Новгородской области Сергей Фабричный, благодаря которому в нашей области появится товарный знак “Старорусский”. Свидетельство о его регистрации Роспатент выдаст району в июне, чтобы в дальнейшем бренд могли использовать инвесторы и местные производители.
Кроме этого, сегодня, руководство НовГУ подписало соглашение с Федеральным институтом промышленной собственности. Этот контакт, надеются у нас, станет ощутимой поддержкой для того, чтобы сделать результаты интеллектуальной деятельности новгородских изобретателей по-настоящему жизнеспособными.


31.05.2018 19:18 











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